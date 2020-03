¡Shantae and the Seven Sirens llegará a consolas y PC en mayo!

Shantae and the Seven Sirens, el quinto título en esta serie, originalmente iba a llegar a consolas y PC a finales del año pasado, sin embargo, sufrió de un retraso que movió la fecha de lanzamiento hasta primavera de este año. El día de hoy, WayForward reveló que este título se encontrará disponible en Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 y PC el próximo 28 de mayo de 2020.

Originalmente, este título llegó a Apple Arcade en septiembre del año pasado, aunque sólo se encontraba disponible una parte del juego. Afortunadamente, la segunda mitad de esta experiencia ya está disponible en la plataforma de Apple.

Junto a esto, se ha re-confirmado que las ediciones de coleccionista, estándar en físico y de edición limitada también se lanzarán a través de Limited Run Games. Se esperan más detalles sobre estas versiones en físico más adelante.

Vía: WayFoward