Según Jared Leto, Marvel salvó a los cines

Los últimos dos años han sido particularmente malos para la industria del entretenimiento, y para la del cine en específico. Cuando la pandemia del COVID-19 estuvo más fuerte que nunca, muchos cines se vieron obligados a cerrar sus puertas, y hubo momentos en donde incluso se habló sobre el posible colapso de la industria.

Ante todo esto, ¿cómo es que se lograron recuperar los cines? Pues de acuerdo con Jared Leto, fue gracias a las películas de Marvel. En declaraciones para Variety, Leto dijo lo siguiente:

“Si no hubiera sido por las películas de Marvel, no estoy seguro de que los cines seguirían existiendo. No siento que haya espacio para todos, y esto se está volviendo un poco triste. También me siento agradecido por estas películas porque siguen dándole vida al cine. Yo sé lo importante que era para mí como niño… usar las películas como un escape. La experiencia cultural era bastante informativo e impactante. Yo vi películas que me cambiaron la vida.”

Estas declaraciones son similares a las que hizo Ben Affleck hace unos cuantos meses, cuando mencionó que llegaría un punto en que las salas de cine únicamente proyectarían películas de Marvel.

Nota del editor: Pues no sé si se deba a Marvel, pero en verdad es un milagro que el cine haya sobrevivido el COVID. El MCU definitivamente dejó un importante legado, y aunque no nos gusten sus producciones, no podemos negar que el impacto que dejaron en la industria permanecerá vigente por muchos años más.

Via: ComicBook