Ya hay fecha exacta para la llega de The Batman a HBO Max

De acuerdo con la nueva estrategia de Warner, The Batman debería llegar a HBO Max 45 días después de su estreno, y fue justamente debido a esto, que todos asumieron que sería el próximo 19 de abril cuando la nueva película de Matt Reeves llegaría a este servicio de streaming. Pero ahora ya tenemos la fecha exacta y aquí la puedes conocer.

Pues efectivamente, será el 19 de abril cuando The Batman llegue a HBO Max, y el 23 de abril cuando llegue a HBO. Esto de acuerdo con una nueva actualización en la página oficial de la película, que puedes ver a continuación:

Así que sí, Warner no perdió el tiempo y decidió hacer que The Batman estuviera disponible 46 días después de su estreno en cines. Esto tomando en consideración el 4 de marzo de 2022 como su fecha de estreno, y no días antes como ocurrió en algunas partes del mundo.

Vale la pena destacar que no será necesario contar con ningún tipo de suscripción premium ni nada por el estilo, basta con que tengas la suscripción estándar para que puedas disfrutar de The Batman el próximo 19 de abril en HBO Max.

Nota del editor: Pues de mi parte, The Batman definitivamente se merece otra visualización por HBO Max. Lo malo es que tendremos que esperar hasta su lanzamiento casero para disfrutar de todas las escenas adicionales que no llegaron a la versión teátrica.

Via: ComicBook