¿Cuándo llegará The Batman a HBO Max?

The Batman apenas estará llegando a cines esta semana, pero habrá quien prefiera esperarse hasta su lanzamiento en formato digital para disfrutar de las más reciente aventura del murciélago. Y es que eventualmente, esta película también llegará a HBO Max, al igual que todas las demás producciones de Warner Bros., pero ¿cuándo exactamente?

Recordarás que el año pasado, Warner mencionó que algunas de sus más grandes películas ya no estarían estrenándose de forma simultánea en HBO Max y cines, por lo que quienes prefieran el streaming deberán esperar por lo menos 45 días después de que alguna de estas películas se estrene en cines. Bajo esa regla, y si todo sale de acuerdo al plan, The Batman debería estar disponible en HBO Max a partir del 19 de abril.

Además de The Batman, se confirmó que algunas otras películas de DC como The Flash, Shazam 2 y Black Adam también estarían siguiendo esta misma regla, a no ser que haya algún otro cambio en el futuro cercano.

The Batman llega a cines el 4 de marzo de 2022.

Nota del editor: Creo que Warner tomó la decisión correcta cuando decidieron cambiar su estrategia en cuanto a los estrenos simultáneos. Entiendo que el año pasado era mucho más difícil que alguien fuese al cine, y HBO Max ciertamente ayudó para darle mayor visibilidad a todas sus producciones.

Via: ComicBook