Se rumorean los chips que tendría la sucesora de Switch

Muchos han pasado desde que Nintendo Switch se lanzó al mercado, y eso hace pensar a los usuarios que ya se necesita hacer el cambio de generación para no quedarse atrás de PS5 y Xbox Series X/S. Así, ha salido un nuevo rumor que indica el lanzamiento inminente de la sucesora, o al menos de los chips que se les instalaría a tan rumoreado aparato.

El conocido Insider Jeff Grubb ha mencionado que la consola se va a anunciar a finales de este año, compartiendo más detalles cómo va a funcionar, y de algunas capacidades con las que contaría el nuevo aditamento. No obstante, la información del chip viene directamente de OreXda, quien divulga información sobre dispositivos en Twitter.

Se dice que la consola usará un chip Nvidia Tegra para la próxima consola, mismo que estaría fabricado a partir de 5LPP de Samsung. También se tendrían como opciones a Orin Nano 8GB por su precio y memoria de 128 bits, así como el Orin NX16GB,con mejor TFLOP y un potencial que marca equipararse con PlayStation 4.

Vale la pena mencionar que todo esto se trata de simples rumores, por lo que habrá que esperar más al anuncio oficial por parte de Nintendo, el cual por ahora solo se observa desde la lejanía. Y es que por ahora hay muchos juegos importantes a salir en el año, entre ellos Zelda: Tears of The Kingdom, Pikmin 4 y más por venir por parte de la empresa.

Vía: Twitter

Nota del editor: Estos rumores ya salen cada semana, ya hasta se está volviendo un poco aburrido no voy a mentir. Ojalá Nintendo al fin desmienta rumores a fin de año, si me lo preguntan, The Game Awards sería el escenario perfecto.