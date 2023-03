Se revela Xbox Series S de Oreo

La consola de Xbox Series S es un aparato que a pesar de no considerarse como el más potente de la nueva generación, algo que sí hace es contar con ediciones especiales, muchas más que las de Series X. Eso se nos ha demostrado una y otra vez, y ahora parece que este tipo de consolas tematizadas están bastante lejos de desaparecer.

Algunos diseños edición especial de Xbox Series S son bastante llamativos, el ejemplo más claro de esto fue el de las tortugas ninja que se lanzó cuando el videojuego de Shredder’s Revenge salió el año pasado. Y ahora, se comparte otra consola que tal vez no sea del agrado de todos, pero llama la atención por ser una colaboración con las galletas Oreo.

Acá algunas fotos:

Check out the Xbox Series S 'Oreo' themed console and controller unboxed 🍪🥛🤤 pic.twitter.com/OQFQeJgBvz

— Idle Sloth💙💛 (@IdleSloth84_) March 7, 2023