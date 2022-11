Después de varios meses de espera, el próximo mes de diciembre por fin estará disponible el siguiente capítulo del manga de Dragon Ball Super. Aunque los detalles sobre el próximo arco aún se desconocen, recientemente se compartió el primer vistazo oficial de esta historia, la cual estará protagonizada por Trunks y Goten adolescentes.

Por medio del sitio oficial, se reveló que el siguiente arco de Dragon Ball Super será conocido como “Super Hero”, y se estrenará el próximo 20 de diciembre de 2022. Esto es la descripción que se ofrece:

"The first illustration of Goten & Trunks in their superhero-style outfits! The mischievous duo of the half-Saiyans become heroes who protect the peace of the city…?"

Chapter 88 drops on December 20. pic.twitter.com/FHEZEv4ipO

— SUPER クロニクル  (@DBSChronicles) November 20, 2022