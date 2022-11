Con el Buen Fin en el pasado, ahora solo nos queda esperar un par de días para que el Black Friday comience. Sin embargo, los usuarios de Xbox ya pueden disfrutar de una serie de descuentos, siempre y cuando tengan una cuenta activa de Xbox Live Gold.

En estos momentos no solo puedes disfrutar de los ya clásicos Deals With Gold, sino que una serie de ofertas relacionadas con el Black Friday ya están disponibles para todos los usuarios de Xbox One y Xbox Series X|S. Aquí encontramos descuentos que incluyen juegos nuevos y algunos clásicos.

–Star Ocean: The Divine Force – 20% de descuento.

–Shadow Warrior 3 – 50% de descuento.

–Hitman 2 – Gold Edition – 85% de descuento.

–A Plague Tale: Requiem – 20% de descuento.

–South Park: The Fractured But Whole Gold Edition – 70% de descuento.

–Far Cry 4 – 67% de descuento.

–Rise Eterna – 90% de descuento.

–Superliminal – 50% de descuento.

–XCOM Enemy Within – 80% de descuento.

–Red Dead Redemption – 50% de descuento.

Estas son solo algunas de las ofertas, y puedes checar la lista completa de descuentos aquí. En temas relacionados, el Xbox Series S recibe un descuento por el Black Friday. De igual forma, Phil Spencer habla sobre la presencia de Xbox en dispositivos móviles.

Vía: Xbox