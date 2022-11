Aunque muchos ven a Call of Duty como la joya en la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft, Phil Spencer, jefe de Xbox, ha señalado que el negocio en los mercados móviles, y las fortalezas de King, son parte fundamental para los planes a futuro de la compañía.

En una reciente entrevista con Decoder, Spencer señaló que, si bien no planean abandonar el mundo de las consolas, tienen pensado tener una mayor presencia en el mercado móvil. Esto fue lo que comentó:

“Si no ganamos relevancia como marca de videojuegos [en móviles], y no estamos solos en esto, con el tiempo el negocio se volverá insostenible para cualquiera de nosotros. Si no podemos llegar a los clientes de smartphones, o en cualquier pantalla donde quieran jugar, quedarás arrinconado en una parte de nicho.

¿Cómo sigues gestionando el negocio y te mantienes en primera línea con la competencia, adquiriendo talento, construyendo nuevos modelos de negocio o distribución y creando nuevas franquicias? Es vital que si intentas llevar las riendas de un negocio global dedicado al mundo del videojuego, encuentres a los clientes en el lugar donde quieren jugar, y ese sitio no es otro que en smartphones, y lo será cada vez más

Ahora están en una posición en la que tienen excelentes sagas para PC, excelentes sagas para consolas y excelentes sagas para dispositivos móviles. Para nosotros, la verdadera diferenciación que nos añaden es su capacidad en móviles”.