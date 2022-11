Durante el fin de semana se llevó a cabo el Stranger Things Day, en donde se dio nueva información sobre el futuro de la propiedad. Es así que aquí se compartió el nombre que tendrá el primer capítulo de la quinta temporada de la serie.

De acuerdo con Netflix, el primer capítulo de la quinta y última temporada de Stranger Things llevará el nombre de The Crawl, el cual fue escrito por los Hermanos Duffer, los creadores del aclamado show.

To close out #StrangerThingsDay, very excited to reveal that the Stranger Things 5 premiere episode is titled… THE CRAWL pic.twitter.com/QosrkNZcRi — Netflix (@netflix) November 7, 2022

Lamentablemente, por el momento no hay más información sobre la quinta temporada. No hay fecha de estreno, ni algo por el estilo. Junto a esto, el nombre de The Crawl no revela mucho sobre la que veremos una vez que Mike, Eleve y compañía regresen a la pantalla chica.

Solo nos queda esperar a que Netflix comparta más información sobre la quinta y última temporada de Stranger Things. En temas relacionados, actor de la serie se suma a la película de Gran Turismo. De igual forma, Maya Hawking quiere que su personaje muera en la serie.

Nota del Editor:

Más que nada, me emociona el hecho de que por fin sea posible despedirse de los personajes de Stranger Things. Si bien el universo se seguirá expandiendo, la historia de Mike y compañía llegará a su fin, y espero que sea de una forma que logre ser satisfactoria.

Vía: Netflix