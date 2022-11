Bandai Namco revela nuevo juego de Sword Art Online

Para celebrar el décimo aniversario de Sword Art Online, el día de hoy se ha confirmado un nuevo juego para la serie, el cual estará disponible en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC en algún punto de 2023. Esta entrega será un RPG de acción que rinde honor a la historia de la serie.

Actualmente, Bandai Namco está trabajando en Sword Art Online: Last Recollection, el cual se desarrolla durante el arco de War of Underworld, pero nos presentará una perspectiva totalmente original que los fans podrán apreciar. Esta es la descripción del proyecto:

“Basado en el arco animado “War of Underworld” de Sword Art Online, se desarrolla una nueva historia con desafíos difíciles que esperan a nuestro querido héroe, Kirito, y sus nuevos amigos. ¡Los jugadores desenmascararán al Caballero Oscuro y descubrirán si Kirito y la tripulación sobrevivirán a la incesante batalla contra las fuerzas del Territorio Oscuro! Es el juego perfecto para presentar durante el décimo aniversario de Sword Art Online, cuando todos pueden recordar sus recuerdos favoritos de Sword Art Online mientras se reencuentran con su personaje favorito. Sword Art Online: Last Recollection cuenta con una historia completamente nueva y original que explora lo que habría sucedido si Kirito, Eugeo y sus aliados no hubieran encontrado su trágico final en The War of the Underworld”.

Junto a esto, se ha mencionado que Sword Art Online: Last Recollection nos permitirá jugar offline, o en un modo cooperativo con hasta cuatro personas. Fuera de esto, por el momento no hay más detalles, y considerando que el juego llegará hasta el próximo año, es probable que pasen un par de meses antes de que tengamos más información al respecto.

Recuerda, Sword Art Online: Last Recollection llegará a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC en algún punto de 2023.

Vía: Gematsu