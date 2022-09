Actriz de Robin en Stranger Things quiere que su personaje muera

Algo que caracteriza bastante a Stranger Things, son los personajes que sacrifican su vida por un bien mayor, esto lo hemos visto prácticamente desde la primera hasta la cuarta temporada de la serie. Y ahora, la actriz de Robin, Maya Hawke, menciona que espera que su personaje tenga este mismo destino para la última oleada de episodios en el futuro.

En una entrevista reciente dio esta declaración, pero en un contexto un tanto diferente, pues si bien se puede interpretar como ser despectiva con el personaje, todo lo contrario, da a entender que quiere terminar como heroína. Así que espera un final del personaje que se quede en la mente de todos, algo similar a lo sucedido con Eddie y su cover de Metallica.

Aquí su declaración:

Bueno, es la última temporada, así que la gente probablemente va a morir. Me encantaría morir y tener mi momento de héroe. Me encantaría morir con honor, como lo haría cualquier actor. Pero me encanta la forma en que los Duffer Brothers aman a sus actores. La razón por la que escriben tan bien para mí y para todos los demás es porque se enamoran de sus actores y sus personajes, y no quieren matarlos. Creo que es una hermosa cualidad que tienen, y no desearía que desaparezca.