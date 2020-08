Se ha revelado la sinopsis oficial de la última temporada de Attack on Titan

La industria del anime, al igual que la cinematográfica, se ha visto en problemas en 2020. Desde retrasos, hasta cancelaciones, las temporadas de primavera y verano no han tenido la fuerza de años pasados. Sin embargo, otoño promete entregarnos la cuarta y última temporada de Attack on Titan y, aunque por el momento no sabemos la fecha exacta de estreno, por fin se ha liberado la sinopsis oficial de la siguiente aventura de Eren Jaeger.

Recientemente, el sito de NHK, canal japones en donde se transmite el anime, actualizó el sitio de Attack on Titan para incluir una sinopsis de la última temporada. A pesar de que esto no revela los grandes misterios de lo que nos espera, sí puede ser considerado un spoiler para todos aquellos que no están al corriente con el anime, así que procede con cuidado.

“El titán siguió buscando la libertad en todas las épocas. Luchó por la libertad. El nombre es: Attack on Titan. La verdad fuera de los muros finalmente fue revelada, y también la identidad de los titanes. Hasta este punto, la humanidad estaba haciendo demasiados sacrificios. Sin embargo, debe seguir avanzando. ‘No he visto el mar fuera de la muralla, un símbolo de libertad que debo ver con mis propios ojos’. El tiempo sigue su marcha y han pasado 6 años desde el primer ataque de los titanes. El Cuerpo de Exploración sale a expediciones fuera del Muro María. ‘Hay un mar después del muro, y detrás del mar hay libertad. Siempre lo creí. El mar, a donde llegó la humanidad por primera vez… ¿Hay libertad más allá del horizonte?’ La historia de Eren Jaeger entra a una nueva fase”.

Esta nueva temporada se desarrolla cuatro después de que Eren y compañía llegaron al mar, y en esta ocasión la historia tomará lugar en el país de Marley. Por el momento no hay una fecha exacta de estreno, pero se espera que el anime comience su transmisión a en algún punto de la temporada de otoño. En temas relacionados, veremos un nuevo Titán en un futuro. De igual forma, un fan ha recreado el icónico intro del anime en Animal Crossing: New Horizons.

Vía: NHK