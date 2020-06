Attack on Titan introduce un nuevo tipo de Titan

Existe una gran variación de Titantes dentro del mundo de Attack on Titan, pero no cabe duda que hay algunos más fuertes que otros. No es ningún secreto que Eren heredó uno de estos Titantes junto con unas cuantas de sus cualidades, y gracias al primer tráiler para la última temporada de este anime, ya podemos conocer a otro nuevo Titan, pero igual de aterrador.

Hace no mucho tiempo que un nuevo tráiler para Attack on Titan debutó, y nos dio nuestro primer vistazo a su cuarta temporada. Este última parte de la saga promete concluir la historia que Hajime Isayama creó hace una década. El avance nos introdujo muchas cosas nuevas, pero los fans notaron a un Titan en particular que llamó su atención.

Cuando veas el tráiler, verás a dicho Titan en el minuto uno con 30 segundos. De hecho, también podemos ver a Eren pelear en una ciudad desconocida mientras que otro Titan lo desafía en batalla. Este monstruo es algo que nunca antes se ha visto en la saga, con un tono de piel totalmente blanco y una boca que pareciera cocida. También se ve bastante poderoso, ya que fácilmente puede destruir un edificio entero con un solo golpe.

Los lectores de Attack on Titan están al tanto de que esta criatura es el War Hammer Titan. Es uno de los Titanes de Ymir al igual que el Titan Colosal y el Titan Acorazado. El War Hammer Titan tiene la habilidad de crear armas sumamente fuertes de su cuerpo como el infame martillo de guerra, así que Eren tendrá una interesante batalla por delante.

