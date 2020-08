Phil Spencer elogia a Nintendo al decir: “son simplemente magistrales en lo que hacen”

A pesar de que Phil Spencer es conocido por ser el jefe de Xbox, esto no quiere decir que el directivo no disfrute de jugar ocasionalmente en otras consolas. Ahora, recientemente Spencer tuvo la oportunidad de asistir al show de Gary Whitta, el cual se desarrolla dentro de Animal Crossing: New Horizons, para hablar sobre Halo Infinite y de paso elogiar a Nintendo.

Esta no es la primera vez que Spencer habla de forma positiva sobre Nintendo, y probablemente tampoco será la última. Durante su entrevista, el jefe de Xbox comentó sobre la filosofía de la Gran N. Esto fue lo que dijo:

“… lo que hace Nintendo es que piensan en los juegos y piensan en su hardware y su plataforma como una sola cosa, y construyen esas experiencias, y conozco a los equipos bastante bien, y creo que es mágico la forma en que pueden crear una experiencia completa de Nintendo en sus dispositivos, y esta experiencia que estoy viendo aquí mismo, en mis manos, en mi Switch, es Animal Crossing. En el negocio del entretenimiento, ya sabes, la mayoría de las cosas no resultan ser grandes éxitos, por lo que siempre tiene que haber alguna sorpresa, pero Nintendo es simplemente magistral en lo que hacen, y lo he dicho antes, creo que tienen el pedigrí de first party más sólido, y son una joya para nosotros en la industria de los juegos y algo que debemos proteger”.

Sin duda alguna, estos comentarios refuerzan el cariño que tiene Phil Spencer por la industria de los videojuegos, no solo con Xbox, sino con PlayStation y Nintendo también. Aunque en el pasado hemos visto juegos como Cuphead y Ori and the Blind Forest llegar a Switch, por el momento no hay planes de llevar Xbox Game Pass a la consola híbrida.

Vía: Nintendo Life