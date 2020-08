“Es decepcionante, pero es la decisión correcta”, Phil Spencer sobre el retraso de Halo

El retraso de Halo Infinite es uno de los golpes más fuertes para el Xbox Series X. En lugar de estar disponible junto al lanzamiento de la consola, como originalmente estaba planeado, el nuevo trabajo de 343 Industries ahora llegará en algún punto de 2021. Ante esta complicada decisión, Phil Spencer, jefe de Xbox, habló sobre el retraso y mencionó que fue la decisión correcta.

En una entrevista en el show de GaryWhitta, Spencer fue cuestionado sobre el retraso de Halo Infinite, en donde comentó lo siguiente:

“Déjame empezar diciendo que tanto para los fans como para nosotros es una decepción. Creo que estamos tomando la decisión correcta, tanto para Xbox y Halo, como para nuestros clientes.

Es que no se sentía, para todos nosotros, como el lanzamiento de Halo que queríamos. Mis disculpas a los fans, porque nunca me gusta establecer unas expectativas y luego no cumplirlas. Pero también creo que estamos tomando la dirección correcta a la larga, tanto para Xbox, Halo y nuestros usuarios”.