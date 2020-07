Recrean el opening de Attack on Titan dentro de Animal Crossing: New Horizons

Animal Crossing: New Horizons se ha convertido en un juego con un alcance que probablemente Nintendo no llegó a considerar en su momento. En los últimos meses hemos visto como compañías han promocionado varios productos en el juego, talks shows ahora se llevan a cabo dentro de la isla de alguien, y los fans se han puesto bastante creativos al recrear escenas de anime con las herramientas que ofrece el título.

En el pasado les platicamos sobre alguien que logró recrear el final del anime de Evangelion dentro del juego. Bueno, un fan de Attack on Titan no se conformó con solo una escena, y ha decidido darle nueva vida al opening de este anime usando a los personajes de New Horizons.

A pesar de que el trabajo final no es tan fiel al trabajo original, la música y el trabajo de edición le dan un toque carismático al vídeo. Hablando de Attack on Titan, puedes checar el tráiler para la última temporada del anime aquí. De igual forma, esta historia introducirá un nuevo titán.

Vía: iyochan&AnimalCrossing MADChannel