Conoce el sitio web que rastrea cuántas horas llevas en PS4

Hay muchos sitios web no oficiales que proveen funciones y que, honestamente, Sony debería haber implementado como algo estándar. Por ejemplo, PSN Profiles te permite rastrear a profundidad tus estadísticas de trofeos, mientras que este otro sitio web te dirá exactamente cuántas horas has invertido en PlayStation 4.

Para poder registrarte en PS Timetracker, primero tendrás que enviar una solicitud de amistad a un bot, pero una vez que te acepte, podrá rastrear tus horas de juego. Vale la pena mencionar que tendrás que aparecer online para que esto funcione, así que lo que juegues mientras no estés conectado no será rastreado.

El sitio web divide tu información entre el número de sesiones de juego y tiempo en general, y puedes consultarla de manera diaria o mensual. También puedes ver cuáles son los juegos más populares durante cierto mes, por ejemplo, The Last of Us Part II ocupa el primer lugar en junio, aunque otros como GTA V y Fortnite no se quedan tan atrás.

Fuente: PS Timetracker