Aparece el nombre clave de Xbox ‘Edinburgh’

Hemos estado escuchando sobre “Lockhart“ por un tiempo, el nombre clave para la consola next-gen menos potente de Microsoft que posiblemente llevará como nombre Xbox Series S. Pero ahora, ha aparecido otro nombre clave: “Edinburgh.”

Naturalmente, esto ha provocado mucha especulación de que Microsoft está trabajando en otro consola para la siguiente generación. La realidad es que no tenemos idea de qué podría tratarse. Aquí puedes ver la referencia hacia Edinburgh:

Further mentions for Lockhart are scattered throughout the Xbox One OS – including the development tools and more. Raises interest given @XB1_HexDecimal‘s information. pic.twitter.com/sLFmp3XTi5

— Billy (@bllyhlbrt) June 25, 2020