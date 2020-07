Nuevos juguetes de Halo Infinite no incluyen spoilers, asegura 343 Industries

Mega Bloks recientemente reveló el set de Mega Construx Halo Infinite, el cual parecía incluir ciertos spoilers sobre momentos claves de la próxima entrega de la franquicia en Xbox Series X. Sin embargo, 343 Industries ha comentado que dicha revelación estaba planeada y no hay ningún spoiler.

Tal y como lo reporta Eurogamer, la información e imágenes de estos sets de juguetes aludían a un nuevo personaje llamado Hyperius, un nuevo vehículo llamado Skiff, y de acuerdo con cierta especulación, el potencial detalle de que un personaje importante pudo haber muerto desde Halo 5: Guardians.

Aunque algunos de los vehículos están aparentemente “modelados por su apariencia en Halo Infinite“, el Director de la Comunidad de Halo, Brian Jarrard, explicó que el equipo no arruinaría momentos clave del juego:

While we unfortunately had toy leaks earlier this year, products appearing now are all expected and part of the road map. We wouldn’t intentionally spoil key game details so don’t read too much into anything. Not every collectible is a literal tie-in to the game.

— Brian Jarrard (@ske7ch) July 2, 2020