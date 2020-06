Se filtra la existencia de Xbox Lockhart en documentos oficiales

A estas alturas, el Xbox Lockhart, la rumoreada y más económica consola de siguiente generación de Microsoft, es prácticamente un hecho. A lo largo de estos últimos meses, han surgido varias pistas y evidencias que apuntan a su existencia, pero la más reciente de éstas parece haberlo confirmado oficialmente.

Por medio de Twitter, la cuenta TitleOS compartió unos documentos oficiales de junio 2020 para el Microsoft Game Development Kit, que hacen referencia directa a algo llamado “LockhartProfiling mode”:

More proof of Lockhart, this time from the XDK/GDK release notes for June 2020. pic.twitter.com/hulDoC9owv

— TitleOS (@XB1_HexDecimal) June 24, 2020