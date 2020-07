Un manga de Naruto enfocado en Shikamaru ya está en desarrollo

Shikamaru Nara es considerado uno de los mejores personajes en todo Naruto. Desde su primera aparición, este inteligente ninja se ha ganado el corazón de miles de personas y, para todos aquellos que desean conocer más de Shikamaru, un nuevo manga enfocado en este personaje ya está en desarrollo.

Por medio de un tweet, VIZ Media reveló que un manga spin-off de Boruto, conocido como Naruto: Shikamaru´s Story- Morning Clouds, se encargará de ofrecernos nueva información sobre Shikamuru, quien actualmente es el asesor de Naruto como Hokage.

Este fue el comunicado que emitió VIZ Medio:

Believe it! Naruto: Shikamaru’s Story–Mourning Clouds releases early 2021 in print and digital! This novel follows Shikamaru and his plans to bring about peace to the world and his family. 🌥 pic.twitter.com/EsXjhESwum

— VIZ (@VIZMedia) July 3, 2020