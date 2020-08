The Walking Dead Onslaught ya tiene fecha de lanzamiento en plataformas VR

Ha pasado algo de tiempo desde la última vez que vimos algo sustancial de The Walking Dead Onslaught, juego para dispositivos VR. Afortunadamente, el día de hoy se liberó un nuevo tráiler que nos muestra un poco más sobre el gameplay del título, y revela que The Walking Dead Onslaught estará disponible el próximo 29 de septiembre.

A diferencia de juegos como The Walking Dead: Saints & Sinners, Onslaught se desarrolla en el mundo de la serie de televisión, por lo cual tendremos la oportunidad de ver caras conocidas como el Daryl Dixon de Norman Reedus. A continuación puedes disfrutar del nuevo tráiler.

The Walking Dead Onslaught llegará a Oculus, SteamVR (Index y Vive), y PlayStation VR el próximo 29 de septiembre. En temas relacionados, aquí te explicamos por qué nadie usa la palabra “zombie” en The Walking Dead. De igual forma, desmienten rumores sobre un nuevo juego de Telltale’s The Walking Dead.

Vía: IGN