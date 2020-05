Desmienten rumores sobre un nuevo juego de Telltale’s The Walking Dead

La semana pasada, surgió un rumor que apuntaba a una quinta temporada de Telltale’s The Walking Dead, sugiriendo que llevaría de nombre “A Fatal Frontier.” Sin embargo, por medio de una publicación en Twitter, Skybound Games ahora ha confirmado que esta información era falsa.

Thank you to the fans who have reached out in recent days! While we wholeheartedly appreciate your enthusiasm for Telltale’s TWD, we currently have no plans for a Season 5.

— Skybound Games (@skyboundgames) May 18, 2020