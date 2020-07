¿Por qué nadie usa la palabra “zombie” en The Walking Dead? Su creador lo explica

La primera temporada de The Walking Dead debutó hace 10 años y desde entonces, en ningún solo momento se ha mencionado la palabra “zombie”. Se les ha conocido con muchos nombres: caminantes, muertos vivientes, monstruos, deambulantes, geeks, infectados, vacíos, etc. Pero, ¿cuál es el problema con decirles zombies? ¿Qué tiene de malo la palabra? Acá la explicación.

En sí, no es como que sea un tabú ni nada por el estilo, simplemente se trata del universo en el que está basado la serie. En este mundo, los zombies como tal jamás han sido mencionados de ninguna manera, es decir, no hay películas de ellos ni series ni nada por el estilo. Pero también hay otra razón mucho más lógica, y es que su creador, Robert Kirkman, explicó que al decir “zombie” la audiencia automáticamente pensaría en las película de zombies que ya conocemos en el mundo real.

Básicamente, Kirkman se fue por esta segunda opción para diferenciar a The Walking Dead de cualquier otra película o serie de zombies allá fuera. Sí, no hay duda alguna que los muertos vivientes de la serie son zombies en toda la extensión de la palabra, pero dado que los sobrevivientes de este universo no saben que existen estos seres, pues han tenido que pensar en diferentes nombres para señalarlos.

Via: Hipertextual