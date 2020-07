El libro Ask Iwata por fin llegará a occidente en 2021

El impacto que tuvo Satoru Iwata, no solo en Nintendo, sino en toda la industria es bastante grande. Después de la muerte del directivo, en 2019 se publicó un libro en donde se recopilan varias entrevistas y artículos de, sobre, o que involucraron a Iwata. Ahora, ya no será necesario aprender japones para poder leer este libro, ya que Ask Iwata: Words of Wisdom from Nintendo’s Legendary CEO por fin estará disponible en inglés el siguiente año.

VIZ Media, editorial que se ha encargado de publicar en Estados Unidos libros y mangas de Japón, ha revelado que el libro de Ask Iwata por fin estará disponible en occidente durante la primavera de 2021 tanto en formato físico como digital. Aunque por el momento se desconoce exactamente cuándo podremos adquirirlo.

Este fue el comunicado:

Ask Iwata: Words of Wisdom from Nintendo’s Legendary CEO invites you to learn more about the president, game developer, and gamer who forever changed the video game industry as we know it. Coming directly to you Spring 2021 in print and digital. 👐 pic.twitter.com/SNkJ119Vug

— VIZ (@VIZMedia) July 24, 2020