Se ha revelado la fecha de estreno para el documental The Beatles: Get Back

Uno de los estrenos de Disney más esperados de 2020 era un documental de The Beatles realizado por Peter Jackson, director de la trilogía de The Lord of the Rings. Sin embargo, el COVID-19 se interpuso en los planes originales, y la cinta fue retrasada. Afortunadamente, el día de hoy se ha publicado un nuevo tráiler de esta película, y se ha confirmado una nueva venta de estreno.

La compañía del ratón ha compartido un nuevo tráiler de The Beatles: Get Back, el cual nos deja ver una pequeña sesión con John, Paul, George y Ringo. De igual forma, se ha revelado que el documental se estrenará en los cines el próximo mes de agosto de 2021.

Mensaje de un fanático de Los Beatles a otro: entra en la sala de edición de Peter Jackson para un adelanto exclusivo de su material nunca antes visto para su documental, The Beatles: Get Back. Estreno en cines. Agosto 2021. pic.twitter.com/pQqx8TWXLx — Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla) December 21, 2020

The Beatles: Get Back es un documental conformado por los mejores momentos de 56 horas de material inédito de la famosa banda británica. Jackson está utilizado las mismas técnicas de restauración digital que empleó en su previo documental, They Shall Not Grow Old, en donde restauró imágenes de la Primera Guerra Mundial.

En Estados Unidos la película se estrenará el 27 de agosto de 2021. En México solo se ha proporcionado el mes, aunque es posible que las fechas sean las mismas al final del día. En temas relacionados, Disney también ha compartido los primeros detalles de la serie The Book of Boba Fett.

Vía: Disney