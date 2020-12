Netflix se encuentra trabajando en varios proyectos relacionados con The Witcher. Además de la segunda temporada de la serie, también está en producción un anime, conocido como Nightmare of the Wolf, el cual se estrenará en 2021, y el día de hoy se ha revelado el logo oficial de esta animación.

Nightmare of the Wolf es una película que sirve como precuela a la serie de Netflix. En esta ocasión Geralt no será el protagonista, sino Vesemir, el mentor del personaje que todos reconocemos. Aunque por el momento no hay información oficial de esta producción animada, Kim Bodnia se encargará de darle vida a Vesemir en la segunda temporada de la serie live action, así que existe la posibilidad de escuchar a este actor en el anime.

Here is the logo for Nightmare of the Wolf. A Witcher Anime film coming 2021. pic.twitter.com/vagw48L8NS — NX (@NXOnNetflix) December 21, 2020

De igual forma, Lauren S. Hissrich, y gran parte del equipo detrás de la serie de The Witcher, están a cargo de Nightmare of the Wolf, por lo que podemos esperar un mismo nivel de calidad en este proyecto. Fuera de una ventana de estreno para 2021, por el momento se desconoce más información sobre esta precuela. Esperemos que más detalles sean compartidos en los próximos meses.

Vía: Netflix