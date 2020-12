Aquí te decimos cómo conseguir Alien Isolation completamente gratis para PC

No hay nada como disfrutar de la temporada navideña con un juego de terror. Si no cuentas con un título de horror en estos momentos, no te preocupes, a continuación te presentamos con una solución. Gracias a la promoción de fin de año de la Epic Games Store, los jugadores de PC pueden obtener totalmente gratis Alien Isolation hasta el día de mañana.

Como sabrán, la Epic Games Store regalará un juego para PC durante cada día hasta el final de año. Sin embargo, tienes que ser rápido, ya que cada título solo estará disponible durante 24 horas. De esta forma, tienes hasta el día de mañana, 22 de diciembre, a las 10:00 AM (hora de la Ciudad de México), para conseguir Alien Isolation. Lo único que necesitas hacer es entrar a este link, y listo.

Alien Isolation es un juego desarrollado por The Creative Assembly, el cual llegó al mercado en 2014. El título fue bien recibido por su atmosfera y ser un survival horror de gran calidad. Durante esta aventura, tendremos que emplear todo nuestro ingenio para escapar de un xenomorfo bastante persistente.

Por el momento se desconoce cuál será el siguiente juego en unirse a la promoción de la Epic Games Store. En los últimos días vimos Cities Skylines, Oddworld New and Tasty, The Long Dark y Defense Grid de forma gratuita, así que será interesante ver qué nos depara el futuro.

Vía: Epic Games Store