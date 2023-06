Se filtran mapas de Modern Warfare 3

Gracias a los rumores y filtraciones, sabemos que Call of Duty: Modern Warfare 3, un remake o reinicio del juego de 2011 con el mismo nombre, al estilo de los recientes remakes de Modern Warfare y MW2, se lanzará este año como la próxima entrega en la larga serie de shooters en primera persona. Más allá de esto, no se sabe mucho sobre el juego, y según los rumores, no se espera que se revele oficialmente hasta más adelante en el verano, por lo que esto podría no cambiar pronto.

Dicho esto, ha aparecido una filtración que nos muestra por primera vez el juego. Desafortunadamente, los medios filtrados no son del tráiler de revelación ni muestran ninguna jugabilidad, sino que en línea han aparecido dos imágenes que muestran dos mapas multijugador diferentes del juego. Y si jugaste el original de 2011, reconocerás inmediatamente dichos mapas.

La filtración viene de una cuenta de Twitter que se hace llamar CoD_Perseus y que es ampliamente considerada confiable dentro de la comunidad de Call of Duty. Utilizando la plataforma de redes sociales, el usuario anónimo de Twitter muestra dos mapas del juego original que claramente han sido remasterizados para el nuevo remake o reinicio. Más específicamente, han compartido imágenes tanto de Terminal como de Scrapyard, completamente remasterizadas.

A continuación, puedes ver la filtración por ti mismo, que por el momento se mantiene en Twitter. Dicho esto, no esperes que esto siga siendo así. Si el usuario no lo retira, entonces Activision lo eliminará por la fuerza.

Como siempre, toma esta filtración con precaución. Si bien hay pocas razones para dudar de la autenticidad de las imágenes anteriores, no son oficiales y, por lo tanto, se deben tomar con cierto escepticismo. Desafortunadamente, para Activision, si la filtración es real, probablemente signifique que se avecinan más filtraciones. Normalmente, cuando los medios de un juego se filtran en línea, es porque hay una filtración mucho más grande en camino. En otras palabras, prepárate para más información.

Vía: Twitter

Nota del autor: ¿Podremos esperar un Warzone 3.0 después de esto? Si vende, la respuesta es sin dudas un rotundo “sí”.