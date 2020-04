Rumor: Modern Warfare 3 Remastered debutará este mismo año

La remasterización de Modern Warfare 2 fue uno de los secretos peores guardados de la industria y parece que la remasterización del tercer juego en esta trilogía también seguirá el mismo camino. De acuerdo con el confiable insider TheGamingRevolution, Call of Duty: Modern Warfare 3 Campaign Remastered ya está completo y Activision solo está esperando por un buen momento para lanzarlo.

Según esta fuente, la trilogía de Modern Warfare se iba a lanzar antes de su reboot el año pasado, pero un tiroteo en Dallas, Texas frenó los planes del publisher y los dos últimos juegos tuvieron que ser retrasados.

Modern Warfare 3 todavía no tiene una fecha de lanzamiento, pero igual que con el segundo juego, éste también debutaría primero en PS4, ya que Activision y Sony tienen un acuerdo de exclusividad temporal para sus shooters en primera persona. Asumiendo que todo esto sea cierto, podemos imaginar que no falta mucho para tener esta tercera entrega en nuestras manos, y es probable que lo veamos antes del nuevo Call of Duty de este año.

No olvides checar el gameplay que le hicimos recientemente a Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered.

Fuente: The Gaming Revolution