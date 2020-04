Venom 2 se va hasta 2021 y presenta su título oficial

La industria del cine sigue recibiendo fuertes golpes debido a la crisis del COVID-19, y después de que ayer se anunciara que múltiples películas de DC Comics se habían retrasado varios meses, ahora es turno de Sony Pictures quienes acaban de confirmar el nombre oficial de Venom II, así como su nueva fecha de estreno el siguiente año.

Venom: Let There Be Carnage ahora debutará hasta el 21 de junio 2021, cuando anteriormente estaba planeada para salir a finales de este año, específicamente el 2 de octubre 2020. Tal y como su título lo indica, esta segunda parte retomará a Woody Harrelson como Cletus Kasady, aka Carnage, uno de los rivales más emblemáticos de este anti-héroe.

Una de los cosas que los fans ansían por conocer sobre esta futura película es la clasificación que tendrá. Anteriormente, un rumor sugería que gracias al éxito que tuvo Joker en el cine, Venom 2 podría seguir el mismo camino con una clasificación de “solo para adultos”. Debido a la inclusión de Carnage en este largometraje, sería un muy buen movimiento por parte de Sony hacerle justicia al personaje en la pantalla grande.

