Rumor: Call of Duty: Modern Warfare 3 también será remasterizado

A principios de este mes, el prominente YouTuber y conocido filtrador, TheGamingRevolution, aseguró que múltiples juegos de Activision ya estaban en desarrollo, incluyendo Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered, el cual podría debutar mañana mismo. Ahora, parece ser que su secuela también está en camino.

Por medio de Twitter, este usuario sugirió que una versión remasterizada de Call of Duty: Modern Warfare 3 también formaba parte de los planes de Activision. Esto es lo que dijo al respecto:

MW3 Remastered has been getting worked on for a while now too so I wonder how/when that’s going to drop

— TheGamingRevolution (@TheGamingRevo2) March 27, 2020