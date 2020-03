Borderlands Legendary Collection correrá a 1080p y a 30fps en Switch

Durante el Nintendo Direct Mini de la semana pasada, se reveló que Borderlands Legendary Collection está en camino al Switch. Esta colección nos da la oportunidad de disfrutar de Borderlands: Game of the Year Edition, Borderlands 2 y Borderlands: The Pre-Sequel, los cuales estarán optimizados para la consola híbrida.

De acuerdo con Turn Me Up, estudio encargado de estos ports, estos tres títulos correrán a 1080p y a 30fps. De igual forma, todo el contenido adicional estará incluido. También se está trabajando para incluir controles de movimiento. En cuanto a las funcionalidades online, contaremos con la opción de jugar en línea con hasta cuatro jugadores, y dos podrán disfrutar con pantalla dividida.

2K Games reafirmó que habrá un lanzamiento físico y digital de Borderlands Legendary Collection. Junto a Borderlands Legendary Collection, también podrás disfrutar de BioShock: The Collection y XCOM 2 Collection, aunque por el momento se desconoce el desempeño que tendrán estas dos colecciones en Switch.

Borderlands Legendary Collection estará disponible el próximo 29 de mayo en Nintendo Switch. En temas relacionados, se ha filtrado la existencia de Tales From the Borderlands 2.

Vía: Turn Me Up