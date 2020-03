Se filtra Tales from the Borderlands 2

Tales from the Borderlands podría tener una secuela si esta filtración resulta ser cierta. Por medio de Reddit, un usuario ha compartido dos videos: el primero de ellos anuncia la llegada de Tales from the Borderlands: Redux para este 2020, y el segundo nos adelanta su secuela.

Lo que podemos asumir que se trata de una remasterización de los cinco episodios originales incluirá comentarios de sus desarrolladores, arte conceptual nunca antes visto, y otra función que no podemos deducir debido a la propia naturaleza de los videos. Sin embargo, lo que realmente importa es la posibilidad de un Tales from the Borderlands 2.

A pesar de tener material en qué basarnos, debemos seguir tratando a esto como un rumor ya que Gearbox oficialmente no ha dicho nada al respecto, pero creemos que ambas filtraciones podrían ser reales. Anteriormente surgió otro rumor que indicaba que Telltale Games ya se encontraba trabajando en la secuela, así que hay un poco más de información que podemos tomar como referencia.

Fuente: Reddit