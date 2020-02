Rumor: Telltale prepara Tales from The Borderlands 2

De acuerdo con un nuevo rumor, Telltale ya está trabajando en una secuela para Tales from the Borderlands, que será su siguiente gran proyecto después de The Wolf Among Us 2, que fue anunciado durante The Game Awards 2019. El rumor proviene de un usuario anónimo de Reddit, lo cual es suficiente razón para descartarlo, pero fue este mismo usuario que filtró The Wolf Among Us 2 meses antes de su revelación oficial, así que al menos tiene un buen historial.

Dicho esto, Tales from the Borderlands 2 supuestamente será el próximo gran proyecto de Tellale, así que va a tardar un par de años antes de ser anunciado oficialmente, pues The Wolf Among Us 2 llegará hasta 2021. El reporte también menciona que Telltale y Gearbox están trabajando en un nuevo acuerdo que traerá de regreso la primer temporada.

Fuente: Reddit