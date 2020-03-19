¡Llegan nuevas ofertas a la PlayStation Store!

0 COMENTARIOS 19/03/2020 2:29 pm
El día de ayer no solo tuvimos más información del PlayStation 5, sino que también dio inicio la Promoción de Megamarzo en la PlayStation Store. Afortunadamente, estas ofertas ya se encuentran disponibles en nuestra región, y hay cientos de juegos de PlayStation 4 a muy buen precio.
El remake de MediEvil ha sido rebajado a $19.49 dólares, el excelente Bloodstained: Ritual of the Night está en $25.99 dólares, y DOOM lo puedes encontrar a tan solo $9.99 dólares, justo ahora que su secuela está a nada de salir. Hay cerca de 500 juegos con descuento, por lo que aquí abajo te dejamos una lista con los títulos más populares. Si quieres ver absolutamente todos, entonces ingresa directamente a la PlayStation Store.
|Juego
|Descuento
|428: SHIBUYA SCRAMBLE
|80%
|A FISHERMAN’S TALE (VR)
|35%
|ABZÛ
|35%
|ACA NEOGEO BASEBALL STARS 2
|50%
|AGE OF WONDERS: PLANETFALL
|50%
|AGENTS OF MAYHEM
|80%
|AGENTS OF MAYHEM – TOTAL MAYHEM BUNDLE
|80%
|AGONY
|75%
|AI: THE SOMNIUM FILES
|40%
|AKIBA’S BEAT
|70%
|ALEKHINE’S GUN
|85%
|AMERICAN FUGITIVE
|55%
|ARISE: A SIMPLE STORY
|25%
|ASTRO BOT RESCUE MISSION
|25%
|BAJA: EDGE OF CONTROL HD
|70%
|BATTLE CHASERS: NIGHTWAR
|75%
|BATTLEFIELD 1 & TITANFALL 2 ULTIMATE BUNDLE
|70%
|BATTLEFIELD 1 REVOLUTION
|80%
|BATTLEFIELD 4
|80%
|BATTLEFIELD HARDLINE DELUXE EDITION
|80%
|BATTLEFIELD V YEAR 2 EDITION
|40%
|BATTLEZONE
|60%
|BEAST QUEST
|85%
|BIOSHOCK: THE COLLECTION
|75%
|BLACK MIRROR
|85%
|BLOOD BOWL 2: LEGENDARY EDITION
|75%
|BORDERLANDS 2 VR
|50%
|BORDERLANDS 3 DIGITAL DELUXE BUNDLE
|50%
|BORDERLANDS: THE HANDSOME COLLECTION
|67%
|CAT QUEST
|50%
|CATHERINE: FULL BODY
|50%
|CATHERINE: FULL BODY DIGITAL DELUXE EDITION
|50%
|CATLATERAL DAMAGE
|65%
|CHAOSCHILD
|50%
|CONCEPTION PLUS: MAIDENS OF THE TWELVE STARS
|30%
|CONCRETE GENIE
|50%
|CONSTRUCTION SIMULATOR 2
|50%
|COSMIC STAR HEROINE
|40%
|CRAWL
|60%
|CREED: RISE TO GLORY
|48%
|CRYPT OF THE NECRODANCER
|50%
|CRYSTAR
|50%
|DAKAR 18
|60%
|DARKSIDERS II DEATHINITIVE EDITION
|75%
|DARKSIDERS WARMASTERED EDITION
|75%
|DAY OF THE TENTACLE REMASTERED
|70%
|DEAD ALLIANCE
|85%
|DEAD ALLIANCE – MULTIPLAYER ONLY
|85%
|DEEMO -REBORN-
|30%
|DESTROY ALL HUMANS!
|65%
|DESTROY ALL HUMANS! 2
|65%
|DJMAX RESPECT
|60%
|DMC4SE DEMON HUNTER BUNDLE
|75%
|DOCTOR WHO: THE EDGE OF TIME
|35%
|DON’T STARVE TOGETHER: CONSOLE EDITION
|50%
|DON’T STARVE: CONSOLE EDITION
|75%
|DON’T STARVE: CONSOLE EDITION + REIGN OF GIANTS EXPANSION
|75%
|DONUT COUNTY
|50%
|DOOM
|50%
|DOOM + WOLFENSTEIN II BUNDLE
|50%
|DOOM VFR
|50%
|DRAWFUL 2
|50%
|DUNGEONS 3
|75%
|EA FAMILY BUNDLE
|60%
|EARTH DEFENSE FORCE 4.1 WINGDIVER THE SHOOTER
|50%
|EARTH DEFENSE FORCE 5
|50%
|EARTH DEFENSE FORCE 5 DELUXE EDITION
|50%
|EARTH DEFENSE FORCE: IRON RAIN
|50%
|EARTH DEFENSE FORCE: IRON RAIN ULTIMATE EDITION
|50%
|ELEX
|75%
|ESPIRE 1: VR OPERATIVE EXPERIENCE
|30%
|EURO FISHING
|67%
|EURO FISHING URBAN EDITION
|56%
|EURO FISHING: CASTLE EDITION
|68%
|FADE TO SILENCE
|65%
|FALLOUT 4
|60%
|FALLOUT 76
|50%
|FARMING SIMULATOR 17 – PLATINUM EDITION
|60%
|FE
|80%
|FIBBAGE: THE HILARIOUS BLUFFING PARTY GAME
|50%
|FIRE PRO WRESTLING WORLD
|70%
|GRAND THEFT AUTO V
|50%
|INJUSTICE 2 – LEGENDARY EDITION
|70%
|MEDIEVIL
|35%
|MONSTER HUNTER WORLD: ICEBORNE DIGITAL DELUXE
|25%
|MONSTER HUNTER WORLD: ICEBORNE MASTER EDITION
|33%
|MONSTER HUNTER: WORLD
|50%
|RATCHET & CLANK
|25%
|RESIDENT EVIL 2 DELUXE EDITION
|54%
|RESIDENT EVIL 2 REMAKE
|51%
|STAR WARS BATTLEFRONT II CELEBRATION EDITION
|40%
|TEAM SONIC RACING
|45%
|THE ELDER SCROLLS V: SKYRIM SPECIAL EDITION
|60%
|THE ELDER SCROLLS V: SKYRIM VR
|70%
|THE JACKBOX PARTY PACK 3
|40%
|THE LAST OF US REMASTERED
|25%
|THE WITCHER 3: WILD HUNT
|70%
|DEAD RISING 4: FRANK’S BIG PACKAGE
|50%
Fuente: PlayStation