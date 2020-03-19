¡Llegan nuevas ofertas a la PlayStation Store!

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Por 0 COMENTARIOS 19/03/2020 2:29 pm

wolf

El día de ayer no solo tuvimos más información del PlayStation 5, sino que también dio inicio la Promoción de Megamarzo en la PlayStation Store. Afortunadamente, estas ofertas ya se encuentran disponibles en nuestra región, y hay cientos de juegos de PlayStation 4 a muy buen precio.

El remake de MediEvil ha sido rebajado a $19.49 dólares, el excelente Bloodstained: Ritual of the Night está en $25.99 dólares, y DOOM lo puedes encontrar a tan solo $9.99 dólares, justo ahora que su secuela está a nada de salir. Hay cerca de 500 juegos con descuento, por lo que aquí abajo te dejamos una lista con los títulos más populares. Si quieres ver absolutamente todos, entonces ingresa directamente a la PlayStation Store.

Juego Descuento
428: SHIBUYA SCRAMBLE 80%
A FISHERMAN’S TALE (VR) 35%
ABZÛ 35%
ACA NEOGEO BASEBALL STARS 2 50%
AGE OF WONDERS: PLANETFALL 50%
AGENTS OF MAYHEM 80%
AGENTS OF MAYHEM – TOTAL MAYHEM BUNDLE 80%
AGONY 75%
AI: THE SOMNIUM FILES 40%
AKIBA’S BEAT 70%
ALEKHINE’S GUN 85%
AMERICAN FUGITIVE 55%
ARISE: A SIMPLE STORY 25%
ASTRO BOT RESCUE MISSION 25%
BAJA: EDGE OF CONTROL HD 70%
BATTLE CHASERS: NIGHTWAR 75%
BATTLEFIELD 1 & TITANFALL 2 ULTIMATE BUNDLE 70%
BATTLEFIELD 1 REVOLUTION 80%
BATTLEFIELD 4 80%
BATTLEFIELD HARDLINE DELUXE EDITION 80%
BATTLEFIELD V YEAR 2 EDITION 40%
BATTLEZONE 60%
BEAST QUEST 85%
BIOSHOCK: THE COLLECTION 75%
BLACK MIRROR 85%
BLOOD BOWL 2: LEGENDARY EDITION 75%
BORDERLANDS 2 VR 50%
BORDERLANDS 3 DIGITAL DELUXE BUNDLE 50%
BORDERLANDS: THE HANDSOME COLLECTION 67%
CAT QUEST 50%
CATHERINE: FULL BODY 50%
CATHERINE: FULL BODY DIGITAL DELUXE EDITION 50%
CATLATERAL DAMAGE 65%
CHAOSCHILD 50%
CONCEPTION PLUS: MAIDENS OF THE TWELVE STARS 30%
CONCRETE GENIE 50%
CONSTRUCTION SIMULATOR 2 50%
COSMIC STAR HEROINE 40%
CRAWL 60%
CREED: RISE TO GLORY 48%
CRYPT OF THE NECRODANCER 50%
CRYSTAR 50%
DAKAR 18 60%
DARKSIDERS II DEATHINITIVE EDITION 75%
DARKSIDERS WARMASTERED EDITION 75%
DAY OF THE TENTACLE REMASTERED 70%
DEAD ALLIANCE 85%
DEAD ALLIANCE – MULTIPLAYER ONLY 85%
DEEMO -REBORN- 30%
DESTROY ALL HUMANS! 65%
DESTROY ALL HUMANS! 2 65%
DJMAX RESPECT 60%
DMC4SE DEMON HUNTER BUNDLE 75%
DOCTOR WHO: THE EDGE OF TIME 35%
DON’T STARVE TOGETHER: CONSOLE EDITION 50%
DON’T STARVE: CONSOLE EDITION 75%
DON’T STARVE: CONSOLE EDITION + REIGN OF GIANTS EXPANSION 75%
DONUT COUNTY 50%
DOOM 50%
DOOM + WOLFENSTEIN II BUNDLE 50%
DOOM VFR 50%
DRAWFUL 2 50%
DUNGEONS 3 75%
EA FAMILY BUNDLE 60%
EARTH DEFENSE FORCE 4.1 WINGDIVER THE SHOOTER 50%
EARTH DEFENSE FORCE 5 50%
EARTH DEFENSE FORCE 5 DELUXE EDITION 50%
EARTH DEFENSE FORCE: IRON RAIN 50%
EARTH DEFENSE FORCE: IRON RAIN ULTIMATE EDITION 50%
ELEX 75%
ESPIRE 1: VR OPERATIVE EXPERIENCE 30%
EURO FISHING 67%
EURO FISHING URBAN EDITION 56%
EURO FISHING: CASTLE EDITION 68%
FADE TO SILENCE 65%
FALLOUT 4 60%
FALLOUT 76 50%
FARMING SIMULATOR 17 – PLATINUM EDITION 60%
FE 80%
FIBBAGE: THE HILARIOUS BLUFFING PARTY GAME 50%
FIRE PRO WRESTLING WORLD 70%
GRAND THEFT AUTO V 50%
INJUSTICE 2 – LEGENDARY EDITION 70%
MEDIEVIL 35%
MONSTER HUNTER WORLD: ICEBORNE DIGITAL DELUXE 25%
MONSTER HUNTER WORLD: ICEBORNE MASTER EDITION 33%
MONSTER HUNTER: WORLD 50%
RATCHET & CLANK 25%
RESIDENT EVIL 2 DELUXE EDITION 54%
RESIDENT EVIL 2 REMAKE 51%
STAR WARS BATTLEFRONT II CELEBRATION EDITION 40%
TEAM SONIC RACING 45%
THE ELDER SCROLLS V: SKYRIM SPECIAL EDITION 60%
THE ELDER SCROLLS V: SKYRIM VR 70%
THE JACKBOX PARTY PACK 3 40%
THE LAST OF US REMASTERED 25%
THE WITCHER 3: WILD HUNT 70%
DEAD RISING 4: FRANK’S BIG PACKAGE 50%

Fuente: PlayStation

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Rodolfo León
Editor en atomix.vg Gamer, cinéfilo y amante de la cultura pop. Twitter: @remi_leon
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