Así se verá Gears 5 en Xbox Series X

Recientemente se dieron a conocer más detalles del Xbox Series X y se reveló que Gears 5 será uno de los títulos compatibles con Smart Delivery, función que permitirá correr este juego en la nueva consola de Microsoft con mejoras visuales y técnicas. El día de hoy, Digital Foundry nos ofrece una oportunidad de apreciar el más reciente trabajo de The Coalition corriendo en el nuevo hardware.

El vídeo compara el desempeño y calidad visual de Gears 5 en Xbox One con una versión temprana del Xbox Series X. Llevar este título al nuevo Xbox fue un trabajo de dos semanas, lo cual habla sobre la facilidad de usar Smart Delivery, pero también quiere decir que esto no es una demostración completa de cómo se verá Gears 5 en el futuro.

A pesar de esto, Gears 5 en Xbox Series X se ve fenomenal. Sus cinemáticas se ejecutan a una velocidad constante de 60fps, y ha aumentado las distancias de dibujo para el follaje, así como reflejos en más objetos. Si ya has jugado Gears 5 en una PC de gama alta, probablemente has visto algunas de estas características de primera mano, pero si The Coalition sigue trabajando en la actualización a Xbox Series X, se podrían generar aún más mejoras.

De acuerdo con el vídeo, The Coalition también está trabajando para permitir que el multijugador de Gears 5 funcione a 120 cuadros por segundo en Xbox Series X, el doble de rápido que su versión actual en Xbox One. Todos estos cambios y cualquier otra cosa que el estudio esté preparando desde ahora hasta el lanzamiento de Xbox Series X, se lanzarán como una actualización del juego en hardware compatible como parte de la nueva función de Smart Delivery.

Vía: Digital Foundry.