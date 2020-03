Así se vería un Nintendo Switch edición especial de The Witcher 3

En un mundo donde no existen suficientes ediciones especiales del Nintendo Switch, un usuario de Reddit nos ha dado otro recordatorio de por qué sería una excelente idea que la Gran N le invirtiera el tiempo en darnos más consolas personalizadas. Después de haber visto este diseño de un Switch Lite inspirado en The Witcher 3: The Wild Hunt, solo nos queda desear que fuera real.

El “Switcher Lite” fue creado por Swervito, un usuario de Reddit que compartió esta sensacional obra en la plataforma. Ciertamente esta edición luce tan real como cualquier otro Switch único allá fuera, por lo que sería fácil confundirlo con algo oficial.

Las ediciones especiales del Switch no han ido más allá que un solo diseño en el dock, así como joy-con de colores únicos. Hasta el Nintendo Switch de Animal Crossing, que ha sido difícil de conseguir debido a la crisis del coronavirus, la Gran N no ha hecho cambios significativos en las ediciones especiales de su consola híbrida.

Fuente: Swervito