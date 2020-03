Por esta razón, el control de Xbox Series X seguirá utilizando pilas

La revelación del anticipado Xbox Series X durante The Game Awards 2019 generó muchas preguntas sobre qué ha cambiado y qué no. En particular, muchos se sorprendieron de que Microsoft siguiera utilizando pilas AA para sus controles, pero al parecer, la compañía tiene una explicación sobre el por qué.

Esta nueva consola, que debutará a finales de 2020, incluye muchas novedades, como unidades de almacenamiento más grandes y rápidas, HDMI 2.1, puertos USB 3.0, y algunas otras funciones totalmente nuevas. Pero el control seguirá utilizando pilas AA.

Esta idea provocó que muchos fans se cuestionaran sobre por qué Microsoft no hace lo mismo que Sony al utilizar un cargador estándar para recargar los controles. Jason Ronald, director asociado de administración de programas en Xbox declaró que “dar flexibilidad es la manera de complacer ambas categorías de personas. Agregó que “puedes utilizar una batería recargable y funciona tal y como en el control Elite, pero es algo por separado.”

Recuerda que ya puedes conocer todas las especificaciones técnicas del Xbox Series X dando click en este enlace. Por otra parte, si quieres conocer cómo se compara esta consola con el PlayStation 5, checa esta tabla comparativa.

Fuente: Eurogamer