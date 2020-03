Estudiantes llevan a cabo su graduación en Animal Crossing: New Horizons

La pandemia del COVID-19 está prohibiendo las reuniones sociales con grandes grupos de personas en muchas partes del mundo, y unos estudiantes se cansaron de esperar por saber si iban a tener una ceremonia de graduación o no, así que decidieron llevarla a cabo en Animal Crossing: New Horizons.

Por medio de Twitter, el usuario WhimsyWool nos comparte este video donde varios jugadores de New Horizons están llevando a cabo una ceremonia de graduación:

How students are going to graduate in 2020.#AnimalCrossing #ACNH #NintendoSwitch pic.twitter.com/IIxPNLgXyc

— Dang (@WhimsyWool) March 28, 2020