Se filtran las siguientes skins de Fortnite y son bastantes

Como suele suceder habitualmente, el siguiente lote de skins para Fortnite se ha filtrado el día de hoy y sí, hay mucho contenido por delante para los jugadores del battle royale. Vía un nuevo video, HYPEX, confiable filtrador del juego, ha revelado las nuevas skins y emotes que puedes esperar próximamente.

Podemos ver skins de Gildedguy, Pepper Thorne, Bugha, Lt. Look y muchas más. La mala noticia es que no hay una fecha exacta para su lanzamiento, pero ya no deberían tardar tanto en llegar al título de Epic Games.

Y hablando de skins, apenas hace poco llegó la skin oficial de Lebron James a Fortnite, en honor por el estreno de Space Jam: A New Legacy. Acá puedes ver qué tal luce y cómo conseguirla.

Via: ComicBook