Poco a poco el DCEU se ha ido recuperando de los múltiples tropiezos que sufrieron durante sus inicios. Películas como Wonder Woman, Aquaman y Shazam han demostrado que este universo cinematográfico tiene bastante potencial, y Warner Bros. no tiene intenciones de abandonar las historias en solitario de cada héroe. De hecho, ya empezaron con el proceso de casting para el papel estelar de Batichica y acá te contamos quiénes son las actrices consideradas para el rol.

De acuerdo con información de Deadline, WB ya tiene a múltiples actrices listas para el papel, y actualmente solo están en el proceso de elegir a la que mejor quede. Específicamente, se menciona a Isabela Merced (Dora and the Lost City of Gold), Zoey Deutch (Zombieland: Double Tap), y Leslie Grace (In the Heights). Acá unas fotos de ellas en orden:

Aunque Batichica sigue estando en una etapa muy temprana de producción, WB ya encontró a sus directores: Adil El Arbi y Billal Fallah, quienes encabezaron Bad Boys for Life. El guion estará a cargo de Christina Hodson, pero fuera de eso, no tenemos otros detalles al respecto.

