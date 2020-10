Se filtra el primer vistazo a Rosario Dawson como Ahsoka Tano en The Mandalorian

La segunda temporada de The Madalorian por fin se estrenará a finales de este mes en Disney+. Aunque todavía hay mucha información que se desconoce sobre esta continuación, tal parece que una de las sorpresas ha sido arruinada, ya que un juguete ha revelado que Rosario Dawson sí interpretará a Ahsoka Tano en The Mandalorian.

Como ya es costumbre con este tipo de información, un juguete de Hasbro fue el encargado de arruinar la sorpresa. Recientemente se filtró un nuevo sable de luz del personaje, conocido como Star Wars: The Black Series Ahsoka Tano Force FX Elite Lightsaber, el cual cuenta con una imagen de Dawson en el papel de Ahsoka.

Es importante mencionar que esto no es una foto, sino una ilustración. Sin embargo, nos da una idea de cómo se verá esta actriz en la serie. Ahsoka apareció por primera vez en The Clone Wars como la padawan de Anakin, eventualmente la vimos en Rebels, en donde sobrevivió a los eventos de Return of the Jedi, así que su participación en The Mandalorian solo era cuestión de tiempo. Esperemos ver pronto un tráiler en donde tengamos un mejor vistazo al personaje en live action.

La segunda temporada de The Mandalorian se estrenará el próximo 30 de octubre de 2020 en Disney+. En temas relacionados, puedes checar el primer tráiler de la serie aquí.

Vía: Giant Freakin Robot