Rumor: Devil May Cry 6 ya estaría en desarrollo, aunque saldría en varios años

El año pasado llegó Devil May Cry 5 al mercado e inmediatamente se convirtió en un todo un éxito. El juego no solo ha vendido millones de copias y fue recibido de gran manera por la crítica, sino que ha causado un resurgimiento en popularidad en la serie, y ahora muchos se preguntan cuándo saldrá Devil May Cry 6.

Recientemente, Dusk Golemn, el famoso leaker con información sobre Resident Evil y Capcom, comentó que el desarrollo de Devil May Cry 6 ha comenzado y el juego estará en producción por “varios años”, de esta forma, DMC6 sería un juego exclusivo del PS5 y Xbox Series X, así que será mejor que no esperen información sobre este título en los próximos meses o años.

Lot will asking about DMC6. All I gotta say for that is: Get ready to wait for a several years. — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) September 21, 2020

Por su parte, Capcom no ha confirmado algo respecto a Devil May Cry 6. Por el momento la compañía está enfocada en Devil May Cry 5 Special Edition. Sin embargo, es posible que durante The Game Awards a finales de año veamos algo relacionado con la serie.

Vía: Comicbook