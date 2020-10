Tal parece que una secuela de The Outer Worlds ya está en desarrollo

The Outer Worlds es considerado uno de los mejores juegos del 2019 y Obsidian Entertainment, los desarrolladores, están trabajando en DLC para el juego. Sin embargo, tal parece que una secuela ya está en producción, algo que sin duda alguna es una posibilidad considerando la popularidad del primer titulo.

De acuerdo como Daniel Ahmad, analista en Nikko Partners e insider de la industria, el estudio está explorando un nuevo título en la serie, el cual se encuentra en un estado de pre-producción. Aunque Obsidian no ha revelado información oficial respecto a esto, The Outer Worlds 2 es una posibilidad en un futuro. Sin embargo, también existe la posibilidad de que este proyecto evolucione en algo diferente.

Last I heard a new entry in the franchise is being explored, currently in pre-production.

Could change into something else ofc, but this is the current status. https://t.co/OGvfHjycNu

