Se dan a conocer las primeras impresiones de Black Panther: Wakanda Forever

El mundo de cine de cultura pop va a estar cerrando bastante fuerte, dado que dentro de poco se estrenan cintas como One Piece Film Red, Avatar: El Camino del Agua y respecto a la parte de Marvel, Black Panther: Wakanda Forever. Y respecto a esta cinta, algunos medios ya le han echado un vistazo y eso significa, que han surgido las primeras impresiones.

Aquí las opiniones de la gente que forma parte de la crítica especializada:

#BlackPantherWakandaForever is a beautiful tribute to Chadwick Boseman. Visual stunner, with Angela Bassett commanding every scene she inhabits. Rihanna's "Lift Me Up" will do that for many. Another great post credit scene that's genuinely a jaw-dropper. Don't know about Oscars. pic.twitter.com/55YSor1PrD — Clayton Davis – Stand with 🇺🇦 (@ByClaytonDavis) October 27, 2022

#BlackPantherWakandaForever es un hermoso tributo a Chadwick Boseman. Impresionante visual, con Angela Bassett al mando de cada escena que habita. “Lift Me Up” de Rihanna hará eso para muchos. Otra gran escena posterior al crédito que es genuinamente asombrosa.

Wakanda Forever will take you on a rollercoaster of emotions. While Chadwick’s absence is felt, the cast’s performance is phenomenal. The journey and mourning each cast goes through is felt through the film. Tons of action! Namor is fantastic. #BlackPantherWakandaForever pic.twitter.com/C4X6CicZCG — Wendy Lee Szany (@WendyLeeSzany) October 27, 2022

Wakanda Forever te llevará a una montaña rusa de emociones. Si bien se siente la ausencia de Chadwick, la actuación del elenco es fenomenal. El viaje y el luto por el que pasa cada elenco se siente a través de la película. ¡Toneladas de acción! Namor es fantástico. #BlackPantherWakandaForever

Another reason I’m so impressed with #BlackPantherWakandaForever is #RyanCoogler had the impossible task of trying to make a sequel without #ChadwickBoseman & make it feel respectful but also keep the franchise going and he hit a home run. Going to be HUGE hit for @MarvelStudios. pic.twitter.com/mMd9WFjung — Steven Weintraub (@colliderfrosty) October 27, 2022

Otra razón por la que estoy tan impresionado con #BlackPantherWakandaForever es que #RyanCoogler tuvo la tarea imposible de tratar de hacer una secuela sin #ChadwickBoseman y hacerla sentir respetuosa pero también mantener la franquicia en marcha y conectó un jonrón. Va a ser un GRAN éxito para Marvel.

#WakandaForever is fantastic! Coogler delivers a soulful, wondrous sequel that packs an emotional punch & effectively explores relevant world themes. A beautiful tribute to Boseman’s legacy. Letitia & Tenoch are great, & the mid-credits scene is really moving. #BlackPanther pic.twitter.com/dqoSSfnTR9 — Fico (@FicoCangiano) October 27, 2022

#WakandaForever es fantástica! Coogler ofrece una secuela conmovedora y maravillosa que tiene un impacto emocional y explora de manera efectiva temas relevantes del mundo. Un hermoso tributo al legado de Boseman. Letitia y Tenoch son geniales, y la escena de la mitad de los créditos es realmente conmovedora. #BlackPanther

Black Panther: #WakandaForever is Marvel's most poignant and powerful film to date. It's heavy and dark in the way that it needed to be, and mostly abandons the studio's trademark tone. The craft work levels up in every conceivable way, and the performances rise to the occasion. pic.twitter.com/aAK7jjRMra — Brian Davids (@PickYourBrian) October 27, 2022

Black Panther: #WakandaForever es la película más conmovedora y poderosa de Marvel hasta la fecha. Es pesado y oscuro como tenía que ser, y en su mayoría abandona el tono característico del estudio. El trabajo artesanal sube de nivel en todas las formas imaginables, y las actuaciones están a la altura de las circunstancias.

Recuerda que Black Panther: Wakanda Forever se estrena el próximo 10 de noviembre en los cines.

Vía: Den of Geek

Nota del editor: Al parecer se va a convertir en un éxito al igual que pasó con la primera parte, por lo que verla nominada a algún premio de los oscars para este momento no sería una sorpresa. Muy pronto las salas de cine estarán llenas debido a esta cinta.