Nos encontramos a solo un par de horas del lanzamiento de Call of Duty: Modern Warfare II, y actualmente hay un gran grupo de personas que no puede esperar para disfrutar de este título. Si eres parte de esta comunidad y piensas que al cambiar de región puedes acceder a este título antes de tiempo, será mejor que lo pienses dos veces, ya que se ha compartido una advertencia en contra de todos los que piensen llevar a cabo esta práctica.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, se ha revelado que todos aquellos que tengan pensado cambiar la región de su consola o PC para acceder a este juego antes de tiempo, no deben hacerlo, porque podrían experimentar una serie de errores, y su cuenta sería bloqueada hasta que la secuela esté disponible.

Launch PSA: If you are trying to change your console’s region setting in order to access #MWII early, you will experience connectivity issues and may be locked out of the game until the official launch time of your region.

— Infinity Ward (@InfinityWard) October 27, 2022