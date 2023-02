Se da a conocer la periodicidad de los próximos estrenos de DC

Las noticias del universo de películas de DC han sido frecuentes en estos dos días, confirmando un reinicio para todo lo que quieren hacer los nuevos CEO de la parte de películas y series. Y ahora, se ha revelado con qué periodicidad se van a estrenar todos estos contenidos, ya sea con programas y también los eventos cinematográficos.

Así los propios directores del ahora denominado DCU, confirman que habrá dos películas y dos series por año. Mismas que estarán dando forma a la estructura que quieren darle a dicho universo. El primer episodio se llama Gods and Monsters, partiendo ni más ni menos que con Superman: Legacy, el cual es un personaje que no tendrá historia de origen.

James Gunn and Peter Safran estimate 2 movies and 2 shows per year from the DC Universe.

This does not include Elseworlds titles like Joker or The Batman. pic.twitter.com/SZ6YyEmkVZ

— DCU on ComicBook.com (@DCUonCB) February 1, 2023