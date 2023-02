Pedro Pascal aparecerá en Saturday Night Live como el animador

Uno de los programas más importantes de la actualidad es Saturday Night Live, mismo que es presentado por la cadena NBC, y claro, destaca principalmente por traer los mejores invitados del entretenimiento. Y ahora alguien muy especial llegará para platicar de sus proyectos más recientes, y esa persona es el actor proveniente de Chile, Pedro Pascal.

Esto se ha presentado mediante un entretenido tráiler en el que vemos a Pascal recorrer el estudio donde se graba el programa, lo más simpático es ver una escena similar a la serie de The Last of Us. Y es que se aprecia que amenaza a quien parece ser un chasqueador, sin embargo, solo se trata de alguien de producción que está usando un disfraz.

Pedro Pascal is here (and he’s not alone) pic.twitter.com/zqiqKbgNbD — Saturday Night Live – SNL (@nbcsnl) February 1, 2023

Lo más curioso, es que Pascal será el animador del show en esta ocasión, pero no se descarta que en algún momento hable del programa que en estos momentos se encuentra en emisión por HBO Max. También el público espera obtener más información sobre The Mandalorian, show de Star Wars que estrenará su tercera temporada en el mes de marzo.

Recuerda que el show se emitirá el próximo 4 de febrero en NBC y también en el servicio de streaming, Peacock.

Vía: SNL

Nota del editor: Ahora que es parte de The Last of Us, Pedro Pascal acaba de subir su popularidad hasta los cielos. Y de hecho, ahora es momento para que Marvel o DC lo incorporen a sus películas de héroes.